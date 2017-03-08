兩蔣日記歸誰 蔣家、國史館各有主張

2017-03-08 16:57

〔記者溫于德／台北報導〕蔣家後人蔣友梅、丘如雪（蔣緯國之妻）等人，遭國史館提告「兩蔣日記（蔣中正、蔣經國）」的所有權與管理權，全案今天再度開庭；部分蔣家人對於兩蔣文物所列清單有爭議，遂委由律師要求國史館須負舉證責任，證明文物清單與美國史丹佛大學保存文物相符；國史館雖提出三個方法，雙方卻未有共識，全案定5月3日再開。

國史館提出方法有三：第一，向存放蔣家文物的史丹佛大學取回所有文物履勘；第二，透過司法互助方式，向史丹佛詢問當初清點文物過程與數量；第三，由外交部人員會同雙方至史丹佛大學勘驗。但蔣友梅律師隨即不同意國史館方法，並說，司法互助應透過司法相關單位進行，非駐外單位，且對於取用費用可能由蔣家人負擔也無法認同。

國史館另也希望蔣家協助追回國家文物外，也說，為能更快追回國家文物，不排除必要時傳由曾保管兩蔣日記的蔣方智怡（蔣經國三兒子蔣孝勇之妻）出庭作證；但法官當庭未作裁定，僅定下次開庭時間為5月3日下午2時30分。

國史館律師庭後受訪時說，已有部分蔣家人同意捐贈文物於國史館，館方仍盼能將相關文物取回台灣，好做確認。

全案起因於蔣中正、蔣經國的兩蔣日記，在蔣經國過世後由蔣孝勇保管，蔣孝勇過世後再由蔣方智怡捐贈給史丹佛大學胡佛研究所；但包括蔣友梅、丘如雪等後代以日記應為蔣家所有，拒交所有權，引發官司。