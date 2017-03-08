月底出訪東南亞 柯文哲：開發新市場

2017-03-08 16:17

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲月底將率團出訪東南亞，今天他出席活動後，有媒體問為什麼選擇泰國、馬來西亞和印度這三個國家，柯文哲表示，印度和穆斯林都是很有潛力、值得開發的旅遊市場。

柯文哲說，印度人口接近十二億，可是查過資料發現，印度去年來台灣的遊客三萬人，表示印度是個非常有潛力開發的市場，

另外，柯文哲進一步指出，全世界旅遊的版圖有一塊是台灣過去一直想做，但沒有做成功的，「就是穆斯林」，像泰國是佛教國家，但馬來西亞是回教國家，主要就是針對穆斯林的旅遊市場，但還在研究規劃中。