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文化總會明開會員大會 蔡英文正式接任會長

2017-03-08  16:17

〔記者鍾麗華／台北報導〕中華文化總會上月終於順利舉行臨時執委會，通過總統蔡英文、副總統陳建仁及文化部長鄭麗君等258位新會員的入會案。而文總明天（9日）將召開會員大會，除票選新任執委、諮委外，也將選出蔡英文擔任會長、陳建仁為副會長，秘書長將由蔡的核心幕僚林錦昌接任。蔡英文明也將親自出席會員大會。

政黨輪替後，文總交接一波三折，前會長劉兆玄任期到去年11月21日，但劉兆玄為首的「馬家軍」，卻透過執委會流會方式，以技術性杯葛蔡英文入會案；後在輿論壓力下，劉兆玄宣布請辭，由副會長劉吉人代理會長。文總執會在3度流會後，上月15日終於順利開會，確認蔡英文的入會案。

明天會議除選出會長、副會長，也將從41名執委名單，票選出35名正式執委、6名候補執委，執委候選名單包括前立法院長王金平、聯電榮譽副董事長宣明智、東元集團會長黃茂雄、新光金董事長吳東進、富邦金董事長蔡明忠、中國信託最高經營顧問廖了以等人。不過，台積電董事長張忠謀並未再續任執委。

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  • 文化總會明（9）日將召開會員大會，除票選新任執委、諮委外，也將選出總統蔡英文（右）擔任會長、副總統陳建仁為副會長；圖左為文化部長鄭麗君。（資料照，記者潘少棠攝）

    文化總會明（9）日將召開會員大會，除票選新任執委、諮委外，也將選出總統蔡英文（右）擔任會長、副總統陳建仁為副會長；圖左為文化部長鄭麗君。（資料照，記者潘少棠攝）

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