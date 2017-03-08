子弟兵參選？ 柯P：叫他回家

2017-03-08 16:07

〔記者沈佩瑤／台北報導〕外傳國民黨中央委員連勝文近日「子弟兵」將組「連系青年五虎」，搶攻5月黨代表選舉，除展現連系參與黨務決心，也象徵再起企圖。台北市長柯文哲今受訪時被問及此事，哈哈大笑表示，「你應該問他（連）啊！怎麼會問我？你應該問當事人，問我幹什麼？」

未來若真的在議事殿堂或其他場合遇到，也是「以後的事情以後再煩惱」。至於透過幕僚或是子弟兵參加基礎選戰、鞏固政治實力的做法，柯文哲說，問過身邊幕僚，目前都沒有人要參選，也強調自己有跟幕僚們說，「這會有利益衝突的問題，你要當發言人還當什麼的，那就不要參選。」

媒體進一步問，若幕僚或子弟兵仍要參選，柯則說會告訴對方「你要就純粹奉獻，不然就回家」。