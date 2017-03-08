大專師年改砍月退 教團憂加速台灣高教人才流失

大專教師會協會召開記者會，要求政府年金改革不要忽略她們的聲音。（記者林正堃攝）

2017-03-08 16:14

〔記者吳柏軒／台北報導〕年金改革指向軍公教退休金，大專教師團體今也挺身，憂心指出教授晚入行、年資短，與他國比較薪資待遇差上數倍，呼籲年改應將其視為特殊職業，或用實際收入計算所得替代率，否則將加速台灣高教人才流失，已發起全國連署，預計串聯大專教師聲音，向政府建言、喚起正視。

政治大學教授周祝瑛表示，大學教師入行前，比同齡者還要多花10幾年歲月，普遍多30多歲才領到第一份薪水，晚入行也造成年資短的現象，然而年改卻沒考慮職業特殊性，一視同仁降砍退休金，恐影響人才留用，更沒有年輕人願意留在台灣高教環境打拼。

交通大學教授李威儀認為，目前年改方案計算所得替代率，採用「本俸」為基準，但大學教師本俸才實際薪資的5成，強調若要計算應該以「實際所得」為底；而教授職務屬全球化市場，台灣近日的年改動作，已傳到國外留學生耳中，紛紛對台灣環境失去信心，恐不願回國貢獻。

成功大學前主任秘書陳進成舉例，工作35年資的教授，原先月退俸約10萬元，年改後恐打6折剩6萬4千多元，而同年資的中小學教師卻從月退7、8萬元降成5萬9千元左右，加上教授晚入行晚退休，兩職業總所得差距更大，建議政策應做好影響評估，才能長治久安。

政治大學副教授陳志輝強調，大學教授跟中小學教師各對社會有所貢獻，但不該僅用一套規則進行年改，現行情況嚴峻，各頂尖大學博士班早已招不到學生，若年改忽略大學教師的養成時間長、台灣薪資普遍較國際水準低等特性，退休待遇一視同仁，將會加速台灣高教師資流失。

全國大專教師會聯合會理事長唐麗英說，大專教師過去沉默，但不代表沒有聲音，如今看見高教人才流失隱憂，決定發起全國連署，已在網路成立「全國大專教師年金改革連署呼籲官方網站」，希望大專教師一起連署，呼籲年改會應該教授視為「特殊職務者」，所得替代率計算需謹慎，也應明確公布退撫基金歷年預算、提撥率、運作及財務現況等，讓年改更具必要及合理性。