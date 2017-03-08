| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
酗酒被責罵 逆子拿香爐打死老母
 首頁 > 政治

木柵居民怨交通不便 柯：市場決定一切

木柵區居民抱怨公車到不了松山、南港，像是次等公民，對此，台北市長柯文哲今出席活動後受訪時直言，有時候是「市場決定一切」。（記者羅沛德攝）

2017-03-08  16:21

〔記者沈佩瑤／台北報導〕本報今獨家報導，木柵區居民抱怨公車到不了松山、南港，像是次等公民，對此，柯文哲今出席活動後受訪時直言，有時候是「市場決定一切」，但強調交通局有在處理了。

柯文哲說，市府曾針對該路線進行招標，可是沒有廠商要來標，表示廠商判定這是虧錢的線，這種虧錢的線，就要跟賺錢的線合起來標售，「交通局有針對這個問題在處理」

公運處主秘楊欽文昨受訪時表示，目前有公車237，行使木柵路、興隆路、辛亥路、和平東路到捷運東門站。但一天班次不到20班，尖峰時間30分鐘一班，離峰時間則可長達1個小時以上，推測因搭乘人數有限，公車才會減少班次。

楊欽文解釋，當時運研所規劃捷運木柵線運量時，其實評估過後木柵搭乘人數不足，才規劃為中運量列車。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 木柵 木柵區 柯文哲
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤蔥薑爆魚塊
喝熱湯✤芋頭排骨酥
蜂蜜結晶還能吃嗎？
炒飯一定要用冷飯？
轉寄

標題：木柵居民怨交通不便 柯：市場決定一切


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月8日‧星期三‧丁酉年二月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.