木柵居民怨交通不便 柯：市場決定一切

木柵區居民抱怨公車到不了松山、南港，像是次等公民，對此，台北市長柯文哲今出席活動後受訪時直言，有時候是「市場決定一切」。（記者羅沛德攝）

2017-03-08 16:21

〔記者沈佩瑤／台北報導〕本報今獨家報導，木柵區居民抱怨公車到不了松山、南港，像是次等公民，對此，柯文哲今出席活動後受訪時直言，有時候是「市場決定一切」，但強調交通局有在處理了。

柯文哲說，市府曾針對該路線進行招標，可是沒有廠商要來標，表示廠商判定這是虧錢的線，這種虧錢的線，就要跟賺錢的線合起來標售，「交通局有針對這個問題在處理」

公運處主秘楊欽文昨受訪時表示，目前有公車237，行使木柵路、興隆路、辛亥路、和平東路到捷運東門站。但一天班次不到20班，尖峰時間30分鐘一班，離峰時間則可長達1個小時以上，推測因搭乘人數有限，公車才會減少班次。

楊欽文解釋，當時運研所規劃捷運木柵線運量時，其實評估過後木柵搭乘人數不足，才規劃為中運量列車。