若幕僚要參選？ 柯P直言：請他回家

柯文哲今被問到「自己幕僚子弟兵會不會出馬參選」？柯文哲聽聞後回應，如果幕僚要出來選，就會請他回家。（記者羅沛德攝）

2017-03-08 15:50

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中央委員連勝文傳出要推出5位子弟兵參選黨代表，而身為2014選戰對手的柯文哲今被問到「自己幕僚子弟兵會不會出馬參選」？柯文哲聽聞後回應，如果幕僚要出來選，就會請他回家。

根據《蘋果日報》，柯文哲今天出席資生堂60周年酒會，現場媒體詢問他對連勝文子弟兵出馬參選的看法，柯文哲笑說：「你應該去問他啊，怎麼會問我？你應該問當事人，問我幹什麼？」隨後媒體追問「自己幕僚子弟兵是否也出馬參選」？柯文哲表示，目前的所有幕僚都問過了，到現在還沒有人表態要參選，他也提到，自己有和幕僚們說，這會有利益衝突問題，要當發言人什麼的，那就不要參選。

然而未來如果有人「破例」參選，會如何處理？柯文哲直言︰「你要就純粹奉獻，不然就回家。」