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基隆大屠殺紀念活動 蔡丁貴演行動劇要拆蔣銅像

2017-03-08  16:08

〔記者林欣漢／基隆報導〕70年前的今天，國民黨軍隊從基隆上岸展開鎮壓，在歷史上留下血腥的一頁，基隆市政府今天下午2點28分在海洋廣場舉辦追思活動，活動進行到一半，自由台灣黨黨主席蔡丁貴突然率眾闖入場內，並拉起白布條抗議，成員們也上演行動劇，穿上染血白衣倒在地上，要求落實轉型正義，拆除蔣介石銅像。

市府下午在海洋廣場舉辦追思活動，市長林右昌致詞時強調，基隆火車站前的蔣公銅像不會有人理會，也沒人會去膜拜；但蔡丁貴認為，市長既然說不會有人注意到，那拆掉也不會有人發現。

蔡丁貴與成員們入場後，冷不防拿出預藏的布條，訴求「勿忘基隆308大屠殺」，且要剷除228元兇、白色恐怖加害者蔣介石位於基隆火車站前圓環的銅像，蔡丁貴一行人隨後從海洋廣場走到火車站，要求拆除銅像，被警方以優勢警力攔阻，目前雙方仍在僵持中。

基隆市議員洪森永表示，台灣是法治社會，有集會遊行法、社會秩序維護法等條例，尊重民眾在法令規範下表達不同意見的自由，但受過專業訓練的警方，也應妥適處理民眾遊行、抗爭活動，保證抗爭者人身安全的同時，也要將遊行造成其他民眾的衝擊降至最低。

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  • 民眾穿上染血白衣倒在地上，上演行動劇，要求落實轉型正義。（記者林欣漢攝）

    民眾穿上染血白衣倒在地上，上演行動劇，要求落實轉型正義。（記者林欣漢攝）

  • 民眾穿上染血白衣倒在地上，上演行動劇，一旁有多名員警戒備。（記者林欣漢攝）

    民眾穿上染血白衣倒在地上，上演行動劇，一旁有多名員警戒備。（記者林欣漢攝）

  • 自由台灣黨黨主席蔡丁貴率眾在追思會場訴求落實轉型正義，要求拆除蔣介石銅像。（記者林欣漢攝）

    自由台灣黨黨主席蔡丁貴率眾在追思會場訴求落實轉型正義，要求拆除蔣介石銅像。（記者林欣漢攝）

  • 自由台灣黨黨主席蔡丁貴在車站前被警方攔阻，雙方爆發衝突。（記者林欣漢攝）

    自由台灣黨黨主席蔡丁貴在車站前被警方攔阻，雙方爆發衝突。（記者林欣漢攝）

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相關關鍵字： 308大屠殺 基隆大屠殺 蔡丁貴 蔣介石銅像
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