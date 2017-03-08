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堅決不插胃管 李元簇簽署放棄急救同意書

李元簇晚年生活一直定居在苗栗縣頭份市。（記者許展溢攝）

2017-03-08  15:35

〔記者許展溢／苗栗報導〕前副總統李元簇今凌晨辭世，頭份市重光醫院表示，李副總統5年多前開始洗腎，10幾天前開始吞嚥困難，想要幫忙插胃管強迫進食，卻遭他強烈拒絕並留下字條「我不要插胃管！」

重光醫院指出，李元簇5年多前開始到醫院洗腎，主治醫師莊繼光說，李前副總統每星期1、3、5都要到醫院洗腎，前天見面時還跟他說再見。

重光醫院表示，李元簇因年事已高，身體很虛弱，吞嚥困難，但談話、精神都很正常。只是數月前已簽署放棄急救同意書。莊繼光說，他走的非常安詳。

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