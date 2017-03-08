獲聘國策顧問 莊維周：是榮耀也是責任

2017-03-08 15:30

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄縣醫師公會榮譽理事長莊維周醫師獲聘國策顧問，總統府今頒發國策顧問聘書；莊維周表示，這是榮耀也是責任，榮耀與高縣醫師公會所有理監事、會員分享，責任則是「甘願做歡喜受」，努力當總統的耳目，不僅醫界意見，庶民百姓的要求，也會反映給總統。

頒發儀式由總統府人事處長張秋元代表總統蔡英文，將國策顧問聘書頒發給莊維周，高雄縣醫師公會理事長盧榮福、常務理事高維祥、高雄市副市長許銘春、高市衛生局長黃志中等人也出席。

盧榮福表示，新任國策顧問莊維周是婦產科醫師，他曾以31歲出任高雄縣衛生局長，成為當時全國最年輕的衛生局長，現任中華民國醫師公會全國聯合會常務監事，他為人正直敢言，深受醫界尊崇，獲聘國策顧問，實至名歸。

許銘春說，莊維周31歲出任高雄縣衛生局長，可說前無古人，恐怕也是後無來者，要超越他很困難，他醫術精湛，視病如親，是個好醫師，長期投入醫療政策及公共衛生領域，這次受聘國策顧問，當之無愧。

莊維周表示，獲聘國策顧問，榮耀也是責任，他將榮耀應歸功於高雄縣醫師公會所有理監事多年支持，若有一點成就，讓總統看到大家的努力，所以要把榮耀與所有理監事及會員分享。

至於責任，莊維周說，「甘願做歡喜受」，他承受國家麼大的名器，一定不負小英總統所託，努力當她的耳目，不僅是醫界的意見，庶民百姓對政府的要求，他也會適時、忠實的反映給總統，期盼小英總統的執政更平順，民調滿意度步步高升。

莊維周畢業於高醫，是高醫繼曾貴海、賴春生2位國策顧問後，第3位獲此殊榮的高醫校友，高醫董事會也發新聞稿祝賀，並強調一連3位高醫校友榮任國策顧問，高醫董事會及全體高醫人與有榮焉。