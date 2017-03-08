林岱樺「放生說」惹議 段宜康批「負面教材」

段宜康表示，林岱樺的動物放生說，是生態教育的負面教材，令人憤慨。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-03-08 15:58

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委林岱樺因「放生說」惹議，引起許多網友及學者反對，同黨立委段宜康今日下午表示，林岱樺的動物放生說，是生態教育的負面教材，令人憤慨。

根據《中央社》報導，段宜康身兼民進黨政策會執行長，今下午針對林岱樺的「放生說」受訪時表示，放生行為會造成台灣生態極大困擾，不管有沒有從中圖利，放生都不是值得鼓勵的觀念及行為，這是生態教育的負面教材，當然是令人憤慨。

段宜康強調，這話題先前談了不只一次，目前已要求農委會絕不能讓步，並請民進黨立法院黨團幹部不可簽字放行。而關於林岱樺對於放生的修法提案，民進黨團內部是否有做討論？段宜康表示不記得，但這是公共議題，各自都可以表達意見，而稍早林岱樺也對此爭議道歉。