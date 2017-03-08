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太麻里地區農會 選出台東首位綠營總幹事

2017-03-08  15:20

［記者王秀亭／台東報導］太麻里地區農會今天下午舉行理監事選舉、聘任總幹事，兩派人馬壁壘分明，最後由許來助當選理事長，總幹事則由信用部職員以5:4的差距聘任，也是台東縣首位民進黨籍總幹事，對此莊慶輝低調表示，政黨顏色不是關鍵，農民的福利及收入才是未來的重點。

太麻里地區農會選舉選情激烈，直到會員代表大會態勢才明朗，候聘總幹事莊慶輝、許銘璜兩方人馬成為5比4的局勢，直到今天下午理監事選舉，從推派監票人員到理事長選舉、聘任總幹事，票數一直都是5比4，過程雖然平和卻壁壘分明。

總幹事人選確定後，莊慶輝逐一向在場人士致謝，曾任太麻里地區農會總務、供銷部主任，莊慶輝說，選後決不會秋後算帳，希望大家一起為農會及農民福祉而努力，並強調雖然自己是民進黨員，不過政黨色並不會影響農會發展，所有推動主軸仍是農民為主。

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  • 太麻里地區農會今天理監事選舉，許來助（左）當選理事長，常務監事為林杉主（右），獲聘總幹事的莊慶輝（中）是縣內首位民進黨籍總幹事。（記者王秀亭攝）

    太麻里地區農會今天理監事選舉，許來助（左）當選理事長，常務監事為林杉主（右），獲聘總幹事的莊慶輝（中）是縣內首位民進黨籍總幹事。（記者王秀亭攝）

  • 莊慶輝獲聘為總幹事後，立即向在場人士致謝。（記者王秀亭攝）

    莊慶輝獲聘為總幹事後，立即向在場人士致謝。（記者王秀亭攝）

  • 太麻里地區農會九位理事勾選同意候聘的總幹事人選。（記者王秀亭攝）

    太麻里地區農會九位理事勾選同意候聘的總幹事人選。（記者王秀亭攝）

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