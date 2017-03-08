宋楚瑜悼李元簇：最沒聲音卻最有貢獻的副總統

2017-03-08 15:15

〔記者鄭鴻達／台北報導〕前副總統李元簇今凌晨逝世，親民黨主席宋楚瑜表示哀悼，憶及當年擔任中國國民黨秘書長時，曾與李元簇共事，大讚李元簇有才氣卻沒有抱怨，有耐心卻毫無野心，指李元簇是中華民國30年來，最沒有聲音卻是對國家貢獻最多的副總統。

李元簇凌晨4時許離世，享耆壽94歲，各界同表哀悼。宋楚瑜於臉書發文指出「哲人已矣，典範長存」表示哀悼，表示李元簇「有才氣，卻沒有抱怨；他有耐心，卻毫無野心；他是中華民國30年來最沒有聲音的副總統，卻是對國家貢獻最多的副總統。」

宋楚瑜回憶，《中華民國憲法》增修條文前言「為因應國家統一前之需要…」，便是出自李的手筆，當時他擔任國民黨秘書長，與李不分晝夜工作，因應急統到急獨各方不同主張，與民進黨、國民黨等代表協調溝通，李表現耐心與智慧，融合其法學素養，順利完成民主化前進一大步。

宋楚瑜表示，李元簇退休後，他仍時常去請益，暢談天下大事，讓他獲益匪淺，最後一次拜會李是一個多月前，李雖身體不適，仍堅持下床坐輪椅到客廳接見，他也向李報告赴祕魯參加APEC的心得，李副總統雖走了，但他的才幹、氣度、智慧箴言，始終留在心中。