一中承諾書風波 洪秀柱批政府妨礙學術自由

2017-03-08 15:18

〔記者施曉光／台北報導〕世新大學簽署所謂「一中承諾書」，引發軒然大波，國民黨中常會今天安排立委柯志恩專題報告「何謂一中承諾書」，強調該書面內容其實只是一紙聲明而非承諾書，黨主席洪秀柱也表示，這種作法已經行之有年，卻被媒體渲染，成了政府意識形態的宣傳隊。

洪秀柱表示，無論是到台灣學生到對岸，或對岸學生來台灣讀書，大家都不樂見有政治活動，這種聲明書就是希望學校安排課程時不要涉及政治問題，教育部應該尊重大學自主、學術自由，卻把手伸進去校園，干預、妨礙學術自由與校園自主，讓人非常痛心。

洪秀柱還說，尤其是從總統府到教育部，一致大加撻罰世新，讓台灣已經進入到綠色恐怖、新威權統治，民進黨政府不斷製造仇中、反中、恨中的氣氛，又不願意承認「九二共識」，她要試問，如果陸生不來，損失是誰？

洪秀柱表示，希望教育歸教育，不要把校園搞成政治正確、思想檢核，這樣非常的可怕，她呼籲民進黨政府不要再製造社會不安，影響學校自主與校園自由。