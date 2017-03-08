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時力拚首長、議員選舉 蔡其昌：等對方先出招

2017-03-08  15:21

〔即時新聞／綜合報導〕縣市首長、議員選舉將在明年到來，時代力量曾表態不缺席、會全力爭取；立法院副院長蔡其昌今天受訪時表示，會等時力先出招，再溝通。

對於民進黨對時代力量備戰有什麼應變？蔡其昌接受《蔻蔻早餐》專訪時表示，應該會等到時代力量擺出陣仗後，再來溝通。

此外，蔡其昌也談及行政團隊，「沒有一個部長是不能換的」，並直言交通部長長賀陳旦「政治能力有問題，專業沒問題」、內政部長葉俊榮處理統促黨事件「態度消極」、國防部長馮世寬「可以改進」。

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  • 蔡其昌接受《蔻蔻早餐》專訪時表示，應該會等到時代力量擺出陣仗後，再來溝通。（資料照，者方賓照攝）

    蔡其昌接受《蔻蔻早餐》專訪時表示，應該會等到時代力量擺出陣仗後，再來溝通。（資料照，者方賓照攝）

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