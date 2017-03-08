阻中國漁船越界 海巡署擬籌建新一代艦艇

2017-03-08 14:41

〔記者彭琬馨／台北報導〕海巡署署長李仲威上午於立法院備詢時表示，因應南海局勢緊張、中國漁船頻繁越界捕撈等問題，除積極推動「海巡艦艇前瞻發展計畫」外，也配合國艦國造政策，今年預計建造6艘100噸級巡防艇，並已函報行政院審議，全案預計編列新台幣500億元經費支應。

立法院內政委員會上午邀請海巡署署長李仲威進行業務報告，李仲威於報告中提到，為提升值勤效率、綜合考量岸際地形複雜等因素，未來將籌建「旋翼型無人飛行載具」及「紅外線熱影像系統」等高科技偵蒐裝備。

此外，民進黨立委賴瑞隆關切海巡署新一代艦艇計畫，李仲威答詢時表示，因南海局勢緊張、中國漁船頻繁穿越台灣海峽捕魚等問題，需要足夠艦艇數量，106年度預計建造100噸級巡防艇6艘，全案已函報行政院審議，明年開始執行後，規劃兩年完成一艘，八年逐步完成。