綠委嘆：婦聯會仍抗拒還原真相

2017-03-08 14:50

〔記者鄭鴻達／台北報導〕婦聯會主委辜嚴倬雲發表聲明，直言轉型正義打若罔顧歷史，顛倒功過，正義就會變成不正義。民進黨立委賴瑞隆感歎，婦聯會仍抗拒還原真相，籲內政部、不當黨產處理委員會加速腳步；時代力量立委徐永明則強調，轉型正義就是要還原歷史，婦聯會勿倒果為因。

中華民國婦女聯合會因應三月八日婦女節，舉辦國際婦女節聯合茶會，席間邀請中國國民黨大老前副總統吳敦義、前副總統蕭萬長、黨主席參選人郝龍斌等出席。而婦聯會主委辜嚴倬雲因身體不適未出席茶會，親擬聲明，並委由婦聯會常委田林玲玲代表致詞。

聲明指出，婦聯會樂見中華民國往民主前進，希望走的是和諧康莊大道，而非某政黨上來就打擊其他政黨，政府推動轉型正義須拋棄私心，正義不能獨佔，若打擊對象只是競爭的政黨，或曾支持這些政黨的團體，罔顧歷史、顛倒功過，那麼正義就會變成不正義。

對此，賴瑞隆感嘆，婦聯會不了解如今已至真相揭露的時代，仍抗拒還原真相或歸還屬於人民、國家的財產，在清查時不願提供資料，規避不開會員大會、由少數人掌握大筆資產，身為政治或人民團體，本應將財務資訊公開，不應將錢捐給特定單位或旗下醫院了事。

賴瑞隆表示，在威權時代，大家不敢不捐勞軍捐，婦聯會藉此徵收近千億元是事實，現在轉型正義要做的是還原真相，查清財務，歸還不屬於婦聯會的不義財產給人民及國家，婦聯會與台灣人民、正義及歷史做對，無助還原真相，內政部、黨產會應加速查察腳步。

徐永明痛批辜嚴倬雲倒果為因，表示轉型正義是對歷史做回顧，轉型正義才重視歷史，過去威權時代歷史遺留不正常或不義現象，民主化之後轉型正義就是要矯正不義、還原歷史，因此「促進轉型正義條例」之中才有「除垢」、「恢復名譽」等條款。

徐永明強調，對於辜嚴倬雲想透過捐錢給旗下醫院，以解決歷史的威權遺緒，絕對不是轉型正義，應等相關調查清楚以後，來處分有關財產，而非透過捐款避重就輕，因此也建議衛生福利部不要接受婦聯會的捐款。

記者詢問內政部民政司副司長羅瑞卿對此看法，羅瑞卿表示，內政部是相關會務的主管機關，立場當然是希望婦聯會能就財務的部分公開透明。

辜嚴倬雲聲明全文：

一０六年國際婦女節茶會主任委員書面致詞

一０六年三月八日

今天，中華民國婦女聯合會在這裏舉行一０六年國際婦女節聯誼茶會，在國家形勢急遽變化的時刻，我們婦聯會仍一本初衷，為婦女及弱勢服務，承蒙中、外各界貴賓蒞臨，給我們指導與鼓勵，倬雲要向各位表達誠摯的歡迎和感謝。

中華民國去年經過了第三次的政黨輪替，在民主的道路上艱辛的又往前走了一步，我們樂見中華民國往民主的大方向前進，但我們也希望走的是一條和諧康莊的大道，而不是某個政黨上來了，就打擊另一個政黨。法國革命家羅蘭夫人曾說過：「自由，自由，多少罪惡假汝之名而行！」今天的政府要推動轉型正義，必須抛去私心，因為正義是屬於大家的，不能獨佔；如果打擊的對象只是與你競爭的政黨，或者是曾經支持過這些政黨的團體，罔顧歷史，顛倒功過，那麼正義就會變成不正義了。罪惡既然可假自由之名而行，罪惡也就可假正義之名而行，歷史的殷鑒不遠，難道我們要重蹈覆轍嗎？

中華民國婦女聯合會自從前身「中華婦女反共抗俄聯合會」開始，宗旨和目標就是要為國家社會服務，維護婦女權益，濟助弱勢，推展公益。我們從未偏離過我們的道路。每年三月八日國際婦女節，是我們重點的工作項目，我們不但要增進中華民國婦女的權益，對於世界各國需要幫助的婦女，我們也聯合國際上的婦女組織，予以深切關懷，協力濟助。

環顧今天的社會，婦女仍然是弱勢，在我們邁向兩性平權的道路上，對於婦女必須給予特別的關注。婦女團體的成長與壯大、婦女領袖的培養，是協助婦女獲得公平對待的前提，婦聯會以往在這方面做了許許多多的努力，過去如此，現在如此，將來也是如此，我們絕不會半途而廢，誓將以永續的作為，堅持理想，為中華民國和全球的婦女爭取應有的權益，做出貢獻。

促進人類的和平與進步，是大家共同的責任，我們婦女團體絕不會置身事外。感謝大家來參加婦女節聯誼茶會，讓我們一起來努力，點亮婦女們美好的明天。