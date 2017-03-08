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遭陳師孟批「懦夫」 馮世寬回擊：「他應該沒當過兵」

2017-03-08  14:47

〔即時新聞／綜合報導〕監委被提名人陳師孟近日和司法院就司改議題大打筆戰，陳師孟甚至還拿清泉崗毒品丟包事件當例子，意外掃到國防部長馮世寬。馮世寬今日也回擊陳師孟，諷刺他「大概沒當過軍人。」

陳師孟在回應司法院的聲明中以清泉崗毒品案為例，認為部長若盲目「相信部屬」，不但不是值得信賴尊敬的好長官，而且是不敢面對事實的懦夫。

根據《蘋果日報》報導，針對陳師孟的說法，馮世諷刺他「大概沒當過軍人。」提到先前中國航空母艦遼寧號在台周邊繞行，靠的是全體國軍弟兄聽從命令指揮，捍衛國家陸海空領域，認為清泉崗毒品一事應該就責，但不能以偏概全指責全部官兵弟兄。

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  • 國防部長馮世寬。（資料照，記者王藝菘攝）

    國防部長馮世寬。（資料照，記者王藝菘攝）

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