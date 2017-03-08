陳菊有沒有生氣？陳明文：語氣有比較激動
〔記者蘇芳禾／台北報導〕高雄市長之爭掀起民進黨內紛爭，《壹週刊》今天報導，高雄市長陳菊在一場餐敘中，當總統蔡英文的面，語氣激動的指「黨中央」不應該對外放話，說她在這次農漁會選舉中，為了支持子弟兵劉世芳選高雄市長，轉而力挺高雄白派的蕭漢俊，而沒有支持同陣營的李清福。對此，民進黨立委陳明文受訪表示，那天總統要他報告2018各縣市選情做報告，他還補充報告了農會選舉情況，會中陳菊也有回應，陳菊有就農會選舉做說明，對溝通傳話造成的誤解，大家有相互理解。
媒體報導二月二十七日總統蔡英文邀請各派系要角到官邸吃飯，陳菊不滿「黨中央」對外放話，說她在這次農漁會選舉中，為了支持子弟兵劉世芳選高雄市長，轉而力挺高雄白派的蕭漢俊（國民黨前立法院長王金平系統），而沒有支持同陣營的李清福。陳明文對被告狀一事相當不爽，當面向蔡英文辭選對會召集人一職，不過，立即受到慰留。
陳明文今天參加民進黨中常會前受訪表示，那天餐會是一個成功的溝通餐會，他報告完各縣市選情和農會選舉狀況後，很多人都有回應，也包括菊姐，而菊姐也針對了農會選舉回應說明，大家對於看法不同、傳話造成的誤解，都能相互理解。
陳明文說，站在選對會立場，當然希望每個縣市都有一定責任額，這不是放話；而站在地方立場，他們也解釋跟地方農會關係，不宜像打敵人的打法，所以大家能彼此理解諒解。
陳明文表示，農會選舉這次雖然沒成功，但是失敗是成功的開始，希望黨內可以和諧，也希望民進黨關心農會選舉、重視農會系統，農民還是民進黨最堅定的支持者，原來就是要透過農會系統照顧農民，這次雖然不成功，但後續還會繼續努力。
被問到菊姐當天是否有生氣？陳明文說，語氣當然有比較激動，不代表生氣，而且她講的話，大家都聽懂，沒有砲轟中央。對黨內是很重要的溝通餐會，今天媒體寫的有點誇大。
至於英系是否與新潮流在高雄、台南選舉中搶地盤？陳明文則說，沒有啦，站在選對會立場，大家都支持蔡英文，大家都是英系。
而會中是否談到「放話｣？陳明文說，蔡總統沒提到放話，但未來站在選對會立場，在這部分會謹慎小心。
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