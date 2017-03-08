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柯P：一例一休最大的問題 就是管太多

2017-03-08  14:16

〔記者羅倩宜／台北報導〕台北市長柯文哲今（8日）赴工商協進會演講，以「為市民服務、替城市創新」為題；他認為政府的角色是替人民解決問題，心態要從「管理」變成「服務」，並説：「一例一休最大的問題，就是管太多」。

工商協進會今舉辦24屆12次理監事聯席會議，並邀來台北市長柯文哲進行專題演講，包括工商協進會理事長林伯豐、富邦金控董事長蔡明忠、友嘉集團執行長朱志洋等都出席。

柯文哲在演講中大談上任兩年的政績，包括已拆除的忠孝橋、興建中的大同國宅、進行中的蘭州國宅、社子島生態計畫，都將在兩、三年內完成，讓台北市的西區門戶計畫逐步實現。

柯文哲表示，西區門戶計畫已上軌道，今年8月台北市辦完世大運後，市府的主力部隊，將全部移到以南港為中心的「東部門戶計畫」，未來東北角從基隆、金山到野柳，前往南部都將以南港為門戶（因南港高鐵開通），因此市府已在南港高鐵站旁興建轉運站。

另也將在內湖南港地區興建國宅，他認為，內湖交通今天會這麼塞，不只是交通的問題，也是都市計畫失敗，沒有蓋足夠國宅。「理想是在這裡工作的人，就要住在這裡。」

柯文哲也提到創新，並舉今年燈會在西區舉辦為例，是大膽的嘗試，有風險，但事後證明相當成功。「我去年五月去了一趟舊金山，想看看為何過去20年全人類的創新，包括google、facebook都在這裡。」他説，當時找了一位史丹佛教創新的教授談，對方聽完他在台北市的做法後説，「你該做的不是提高成功率，是鼓勵失敗率，要打造一個不怕失敗的環境。」

柯文哲説，建立不怕失敗的文化，但政府絕對不要管太多，「管那麼多幹麼？一例一休最大的問題就是管太多。」他認為，政府的心態，應該要從「管理」改變為「服務」人民。「當市民跟你抱怨厠所不通時，你不要跟他談三民主義。」

工商協進會理事長林伯豐則表達一例一休的業界立場，希望每月加班上限由46小時增至60小時、變形工時為12週、休息日加班比照公務員按實際加班時數計算。

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  • 台北市長柯文哲今（8日）赴工商協進會演講。（記者羅倩宜攝）

    台北市長柯文哲今（8日）赴工商協進會演講。（記者羅倩宜攝）

  • 柯文哲赴工商協進會演講。（記者羅倩宜攝）

    柯文哲赴工商協進會演講。（記者羅倩宜攝）

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