怒嗆「放生非棄養」 林岱樺：虛心檢討
2017-03-08 14:14
〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委林岱樺3日主持「野生動物保育法」協商，主張民眾若不養動物應可送到農委會或各地收容所，引發各界抨擊林岱樺變相鼓勵民眾棄養。對此林岱樺親上火線說明，表示修法要解決的是後端棄養機制的建立與輔導，並強調會廣納各方意見、虛心檢討。
林岱樺中午接受媒體訪問，針對日前與林務局長林華慶因「放生不是棄養」一事，在協商中怒嗆林華慶「你現在是在跟我對幹逆啊」，引發社會各界批評等於變相鼓勵民眾棄養。林岱樺強調，她個人堅決反對任意放生、商業棄養行為，修法目的也是為了要解決棄養問題，只是媒體沒有完整呈現資訊。
林岱樺說，在棄養問題中，飼主有一定責任，除了對棄養飼主責任的管理外，還有後端棄養機制跟輔導的建立，在此之中政府需要扮演一定腳色、負起責任教育飼主，而目前政府腳色一直是缺席的；提案修法的目的主要希望林務局除了罰款外，尚須導入配套輔導、從飼主教育納管。
林岱樺強調，修法過程各界意見都會虛心接受，對於同黨委員段宜康表態反對，林岱樺也強調，會找機會與段委員溝通，若溝通過程讓他人感到不舒服，也會虛心檢討。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 娶月入20萬女董座 30K清潔工休妻被駁回
- 媽祖神蹟？北港媽祖婆與白沙屯媽祖婆「手牽手」
- 去年不動產交易 量縮價持平
- 金正恩搗彈「針對駐日美軍」
- ＣＰＬ報價狂漲64％ 中石化受惠 Q1虧轉盈
- 台股收盤上漲15.38點 報9753.45點
- 力挺台灣 前進東京
- 哈林半百做人成功 嬌妻爆懷女娃樂翻
- 台灣大限定版iPhone 6 輕鬆入手─史上最便宜 攜碼或續約月付1,199元 高階手機免費擁有
- 經典賽》荷蘭怪物游擊光速雙殺 網友：超越MLB等級（影音）
- 和Jolin分手4個月 錦榮被拍到和「她」夜會
- 〈愛情塔羅占卜〉天啊 我精神出軌了嗎?
- Uber若重回台灣 小黃媒合平台Uber Taxi優先上線
- 〈全球觀測站〉防家暴 英德法硬起來
- 艾瑪華森秀美乳 挨轟反女權主義
- 王瞳見樹冰大驚奇 冷到睫毛結冰也甘願
- 今年台灣GDP成長 星展估：2.1上調至2.5％
- 自由開講》司法怕黑道有公義嗎？
- DRAM廠南亞科2月營收39.7億元 年增18.87％
- 《繁星放榜》練體育也會念書 他們前進台大
- 水情吃緊 仁義潭蓄水剩33％
- 竹市民眾活動中心 變劇場競圖基地
- 酒駕理由一堆 男稱啤酒喝1手酒測超標10倍
- 薩德防禦系統 Ｑ＆Ａ
- 互毆案首開庭 李妍憬自詡「乖一點」
- 梁女不是共犯？ 女模友人直指疑點
- 小提琴家陳銳 琴會原民童
- 雲縣府送婦女節禮 雲林女子館啟用
- 故宮南院「日本美術之最」展 3個月只來10萬人／日媒：缺乏規劃宣傳
- 違規出口 美重罰陸中興通訊12億美元
- 薩德抵韓 最快四月服役
- 台中花博官網上線 分享網址送紀念品
- 許俊偉上牙醫系 苑裡高中首位
- 英國脫歐2度挫敗 上議院通過賦予國會否決權
- 高市鼓勵兩地區老屋改造 祭出百萬補助
- 台股青紅燈》減資爽到誰？
- 自由廣場》原地劃設辦法 要抗議也要支持
- 外拍攝狼 扮雙面人誆小模上床
- 雄獅2月營收年增7.9％
- 鏗鏘集》大學失道
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：怒嗆「放生非棄養」 林岱樺：虛心檢討
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分