怒嗆「放生非棄養」 林岱樺：虛心檢討

2017-03-08 14:14

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委林岱樺3日主持「野生動物保育法」協商，主張民眾若不養動物應可送到農委會或各地收容所，引發各界抨擊林岱樺變相鼓勵民眾棄養。對此林岱樺親上火線說明，表示修法要解決的是後端棄養機制的建立與輔導，並強調會廣納各方意見、虛心檢討。

林岱樺中午接受媒體訪問，針對日前與林務局長林華慶因「放生不是棄養」一事，在協商中怒嗆林華慶「你現在是在跟我對幹逆啊」，引發社會各界批評等於變相鼓勵民眾棄養。林岱樺強調，她個人堅決反對任意放生、商業棄養行為，修法目的也是為了要解決棄養問題，只是媒體沒有完整呈現資訊。

林岱樺說，在棄養問題中，飼主有一定責任，除了對棄養飼主責任的管理外，還有後端棄養機制跟輔導的建立，在此之中政府需要扮演一定腳色、負起責任教育飼主，而目前政府腳色一直是缺席的；提案修法的目的主要希望林務局除了罰款外，尚須導入配套輔導、從飼主教育納管。

林岱樺強調，修法過程各界意見都會虛心接受，對於同黨委員段宜康表態反對，林岱樺也強調，會找機會與段委員溝通，若溝通過程讓他人感到不舒服，也會虛心檢討。