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「你在跟我對幹逆」挨批好大官威 林岱樺謙卑回應...

2017-03-08  14:55

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨籍立委林岱樺稍早親自出面回應引起爭議的「放生說」。網友對於林岱樺日前在協商會時怒嗆林務局局長林華慶「你是在跟我對幹逆」諷她「好大的官威」，林岱樺今面對記者時表示「會虛心檢討」。

林岱樺一改協商會上強勢的態度，今在媒體記者訪問時，語氣謙卑的回應各個問題，她詳細的解釋自己當時的論述，並且感謝媒體讓她有澄清的機會。不過，針對引起廣大爭議的「你現在是在跟我對幹逆」時，林岱樺則輕描淡寫的表示：「會虛心檢討，如果言詞讓受聽者不舒服的話，我也一定得改進。」

林岱樺解釋了自己對於「放生」的修法提案，卻依然遭網友們噓爆。紛紛嘲諷她：「發現風向不對，快轉向。不然市長就飛了。」、「可以先放生妳？」、「棄養就棄養還有分惡意善意哦。」、「拜託高雄人快棄養她好嗎？」

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  • 林岱樺日前爆氣怒嗆官員「你現在是在跟我對幹逆」，今她出面道歉，態度謙和。（圖擷取自林岱樺臉書）

    林岱樺日前爆氣怒嗆官員「你現在是在跟我對幹逆」，今她出面道歉，態度謙和。（圖擷取自林岱樺臉書）

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