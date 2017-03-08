台化彰化廠訴願 綠委要求旁聽發言
2017-03-08 13:48
〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨立委劉建國今與彰化公民團體及多名立委於立院召開記者會，高喊「資訊公開！全程旁聽！」「台化無煤，人民健康！」口號，要求台化塑化案相關資訊應公開透明，並讓關心此議題的在地人與立委進入訴願會旁聽與發言。
台化公司彰化廠內的M16、M17以及M22等3座汽電共生的蒸汽鍋向彰化縣環保局申請展延操作許可，不過台化公司所提出的申請案都遭到駁回，台化公司表示取不到許可只好關廠，經協調未果後，台化提出訴願。
劉建國說，「如果沒有好空氣，怎麼有好身體？沒有好身體，怎能有好經濟？」政府一直說是開放政府，因此在訴願會中，應讓相關人來旁聽，台化案受到全國矚目，盼環保署能回應醫界和環團的訴求，公開訴願會資訊。
彰化縣三名民進黨籍立委也都出席支持。立委陳素月呼籲台化拿出誠意，與地方共存共榮。立委黃秀芳表示，希望訴願會開放，讓所有還團與人民一同參與，不希望環保署有黑手介入訴願委員會。立委洪宗熠則說，訴願委員會應依照訴願法規定，讓關心民眾來旁聽，解決爭議。
前來聲援的民進黨立委尤美女表示，她是彰化出身，彰化所有人民都是台化案的利害關係人，若要變更行政處分，也應讓彰化人都能於訴願會旁聽和陳述意見，且彰化縣政府既然做了行政處分，也應捍衛而非棄守。
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