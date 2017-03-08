去中國化很愚蠢？立委批前文化部長令人寒心
這篇專訪至今仍在基金會官方臉書上。（翻攝自財團法人文化臺灣基金會官方臉書）
〔記者蘇芳禾、楊明怡／台北報導〕文化部轄下的「財團法人文化臺灣基金會」，基金會董事長洪孟啟去年接受《中評社》採訪時表示，少數人去「中國化」很愚蠢，最後會讓自己的小孩在文化上變成空白、文化貧血，台灣將來的歷史會寫不出來。基金會的官方臉書還分享了這篇專訪。
民進黨立委陳其邁表示，洪孟啟曾任全國最高文化機關的首長，居然貶抑詆毀本國的文化，這番言論實令國人寒心，不僅以黨國威權、獨裁統治的心態看待台灣的歷史，也未對台灣文化深入了解。
文化部：文化臺灣基金會近期改組轉型
另外，陳其邁也認為，洪發言沒有站在國家整體文化主體性角度，實在沒有資格再擔任財團法人文化台灣基金會的董事長。文化部回應，文化台灣基金會近年經費並不寬裕，導致業務規模小，業務推動量能不足，經過研議，規畫將仿效英國文化協會，轉型為專責推動文化外交之法人，近期就會完成改組與轉型。
中國國台辦主任張志軍曾在第二屆中華文化論壇中致詞表示，台灣一些勢力企圖在文化領域搞「去中國化」，力圖削弱甚至切斷中華文化在海峽兩岸的血脈相續，這種刨根、抽魂的數典忘祖、無知狂妄行徑，只會造成台灣社會的精神缺失和錯亂，嚴重損害台灣社會心理和肌體健康。
前文化部長洪孟啟在卸任後，繼續擔任文化部轄下的財團法人文化臺灣基金會董事長。洪接受中評社的訪問時也談到類似的看法，洪孟啟說，少數人去「中國化」很愚蠢，最後會讓自己的小孩在文化上變成空白、文化貧血，等於台灣自己完全失去解釋文化的能力，台灣將來的歷史會寫不出來。
這篇由文化臺灣基金會的官方臉書轉貼的專訪還指出，台灣部分人士認為台灣發展出來的文化並非中華文化，而是台灣獨有的文化，洪孟啟告訴中評社，這是非常愚蠢的講法，中華文化就如同一棵大樹，大樹有很多枝葉，每個地方有每個地方不同的東西。
洪孟啟還談到，有人認為排掉中華文化，想去抓日本文化，但日本文化也是中華文化裡的唐朝文化傳過去的，等於說台灣有很濃厚的本錢卻不要，丟掉後又能創造出什麼新的？台灣文化當然是「中華文化」的一部分。
另，洪孟啟也認為，香港搞「佔中」是非常愚蠢的，因為這些「佔中」人士崇尚、發揚的不是「香港文化」，而是把過去「英國殖民文化」當作根源，這就等於自我「孤立」，無法獲得正當性。
雖然基金會官方臉書轉貼了這則專訪，不過洪孟啟接受本報採訪時則改口說，他的確受邀參加第二屆中華文化論壇，但因腰傷未能成行。對中評社記者訪問他的內容，洪孟啟說，他並非說「去『中國化』很愚蠢」，而是「如果因為『去中國化』而『去中國文化』的話，是很不智的行為」。
另外，提「台灣部分人士認為台灣發展出來的文化並非中華文化，而是台灣獨有的文化」是中評社記者，而非他的說法，「愚蠢」是在告訴那名記者，台灣人當然可以覺得台灣文化獨特，就像我們遊歷四川、山東，四川、山東人會介紹當地的特色一樣，「不能把有台灣意識的人都說成台獨，也不能因為一個台灣人認為台灣很好，就說他是台獨。」
洪孟啟說，他擔任「文化台灣基金會董事長」是因為前文化部長龍應台辭職，文化部改派他當代表，政黨輪替後，基金會須待文化部推薦或指派二分之一以上代表才能改選，但文化部迄今未確認代表人選，他只好「再當一次看守內閣」。
財團法人文化臺灣基金會，設立基金目標訂為新台幣十億元整，其中新台幣二億四千萬元由台灣省政府文化處捐贈，除續由政府捐贈外並接受民間捐助。
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