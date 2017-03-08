「放生」說惹議 林岱樺臉書：婦女節快樂

儘管罵聲四起，林岱樺今日上午的po文仍然沒有針對「放生」議題回應，而是貼出市長選舉的文宣，祝大家婦女節快樂。（圖擷取自林岱樺臉書）

2017-03-08 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨籍立委林岱樺一席針對「放生、棄養」的言論，以及一句「你是在跟我對幹逆？」引起爭議，網友、學者、同黨立委皆不認同她的發言，但她今天上午在臉書專頁上的po文仍然沒有對此發表意見。林岱樺貼出市長競選文宣照，祝福大家婦女節快樂。

發言引起許多爭議以後，林岱樺在今天早上的PO文表示：「世界因為女性的誕生，顯得更加美麗！今天是38婦女節，岱樺祝福天下所有的女性朋友們，婦女節快樂！」並且附上一張寫著「市民做主，新好市長」的文宣照。選民們在貼文底下的留言回應卻繞著「放生」一事。

網友們紛紛以長篇留言回應林岱樺的「放生說」，有人指出：「飼養寵物是要慎重且審慎考慮的，依照您的說法，隨意飼養後只要表明無法飼養，就可以讓全民買單嗎？飼主不用負任何責任嗎？目前棄養的罰金已經很少了，只要兩三千就可以丟棄寵物，還要讓全民來負擔，合理嗎？」

更有人嗆聲：「您要是選中市長，我直接搬離臺灣。連基本對寵物的責任心都沒有，會對選民負責？一個要選市長的人說 養了十年的寵物，沒辦法養時，只能丟到收容所。那假如有需要幫助的市民要是生活出了問題，您也是把選民直接丟到收容所去嗎？」