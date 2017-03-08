林佳龍拜會東京都知事 小池：與台中關係特別
2017-03-08 13:37
台中市長林佳龍（左）上午拜會東京都知事小池百合子時表示，「台日兩國人民的情誼形同手足」。（駐日特派員張茂森攝）
（駐日特派員張茂森/東京8日報導）正在東京訪問的台中市長林佳龍，今天上午拜會東京都知事小池百合子，因正逢38國際婦女節，林佳龍特別送給小池知事，一束由台中生產的百合花與文心蘭組成的花束，並當面邀請小池知事明年底來台中參觀「2018台中世界花博」，小池知事對去年當選時林佳龍的賀電，以及台中市對東日本大地震和熊本大地震的賑災表示謝意。
小池百合子對林佳龍表示，台灣921大地震時，她曾和一些國會議員到台中災區表達關切之意，當時受損的日僑學校後來完成重建時，她又再度到台中，在學校種一棵櫻花樹，當時的小孩子和櫻花一定都有很大的成長，因此她和台中的關係算是比較特別，交流也至為密切。
林佳龍則說，日本在台灣921大地震時對災區做的救援義舉，至今仍讓台灣人民念念不忘，日本311大地震發生時，是台灣人對日本人民的回報，台日人民的友誼形同手足。
林佳龍特別提及2018年台中將舉辦國際花博，2019年由東亞奧林匹克委員會授權舉辦的東亞青運，也將在台中市召開，而東京都則在2020年舉辦奧運會，東京都在環保或交通等各方面的規劃都十分進步，希望能藉此機會向東京都學習。
小池知事回應指出，很開心台灣不管在運動、食品或是花博都非常活躍，相信未來台灣在這些方面都將扮演很重要角色；她又說，在池袋選區，經常都會在飯店中聽到台灣人在講話，一瞬之間還會懷疑這裡是日本嗎？由此可見台灣非常喜歡到日本旅遊，但是她也強調，東京都也轄有11個主要的離島，島上種植很多花卉，目前正在規劃巡迴各島的旅遊，期待將來有更多台中觀光客也能造訪日本漂亮的離島。
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