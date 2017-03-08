| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
阿富汗軍醫院遭恐攻已2死7傷 位置近美國大使館
 首頁 > 政治

「騰雲機」具備攻擊功能？ 官員證實可發射飛彈

官員透露騰雲機已具備發射飛彈功能，但仍有待政策決定未來生產方向。（資料照，記者羅添斌攝）

2017-03-08  14:01

〔即時新聞／綜合報導〕由中科院研製的長程大型無人機「騰雲機」，目前已發展成具有「電子偵蒐及干擾」作戰功能的無人電戰機，至於是否能「掛彈」進行攻擊，官員透露騰雲機已具備發射飛彈功能，但仍有待政策決定未來生產方向。

根據《蘋果日報》報導，中科院今日公開「研發展示館」，內容秀出中科院研發無人機的過程，除了已獲使用的小型無人機「紅雀」、中型無人機「銳鳶」之外，大型無人機「騰雲機」也備受矚目，除了已具備的電子偵蒐、干擾作戰功能外，中科院表示「騰雲機」可以外掛200磅救援物資進行投放，至於是否能「掛彈」進行發射攻擊？官員透露，目前騰雲機已具備發射飛彈功能，但未來生產方向仍有待政策決定。

中科院指出，「騰雲機」原本只具備一般偵蒐功能，但在搭配電子偵蒐與干擾系統之後，可升級成為對敵放進行電子干擾的電戰機，也可以由「騰雲機」擔任戰鬥機機隊前導，破壞敵人對我方戰機的雷達追蹤及鎖定。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國防部 無人機 騰雲機
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤蔥薑爆魚塊
喝熱湯✤芋頭排骨酥
蜂蜜結晶還能吃嗎？
炒飯一定要用冷飯？
轉寄

標題：「騰雲機」具備攻擊功能？ 官員證實可發射飛彈


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月8日‧星期三‧丁酉年二月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.