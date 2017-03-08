「騰雲機」具備攻擊功能？ 官員證實可發射飛彈

官員透露騰雲機已具備發射飛彈功能，但仍有待政策決定未來生產方向。（資料照，記者羅添斌攝）

2017-03-08 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕由中科院研製的長程大型無人機「騰雲機」，目前已發展成具有「電子偵蒐及干擾」作戰功能的無人電戰機，至於是否能「掛彈」進行攻擊，官員透露騰雲機已具備發射飛彈功能，但仍有待政策決定未來生產方向。

根據《蘋果日報》報導，中科院今日公開「研發展示館」，內容秀出中科院研發無人機的過程，除了已獲使用的小型無人機「紅雀」、中型無人機「銳鳶」之外，大型無人機「騰雲機」也備受矚目，除了已具備的電子偵蒐、干擾作戰功能外，中科院表示「騰雲機」可以外掛200磅救援物資進行投放，至於是否能「掛彈」進行發射攻擊？官員透露，目前騰雲機已具備發射飛彈功能，但未來生產方向仍有待政策決定。

中科院指出，「騰雲機」原本只具備一般偵蒐功能，但在搭配電子偵蒐與干擾系統之後，可升級成為對敵放進行電子干擾的電戰機，也可以由「騰雲機」擔任戰鬥機機隊前導，破壞敵人對我方戰機的雷達追蹤及鎖定。