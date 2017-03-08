228最慘烈戰役 民軍總指揮12日現身埔里
2017-03-08 13:36
〔記者張協昇／南投報導〕228事件中，以台中人為主的民軍「27部隊 」，最後且最激烈的一場戰役，發生在南投縣埔里烏牛欄（今愛蘭橋前），3月12日下午2點，在埔里牛耳藝術渡假村將舉行一場「27部隊 」紀錄片放映會，當年戰役民軍總指揮黃金島、紀錄片製作人陳彥斌、導演李彥旻都將出席。
1947年的228事件中，不滿陳儀政府的台中民眾，包圍警署、營區，並接收武器後，3月4日成立「27部隊 」，人數約有400人，擁有長槍數千支，手榴彈數萬顆。
謝雪紅是「27部隊 」重要領導人，鍾逸人（今年96歲）任部隊長，黃金島（今年91歲）任警備隊長。成立後取代已失能的政府，維護台中社會治安，取名「27部隊 」。
「27部隊」於3月12日，在國府21師逼近台中時，為免在市區引燃戰火，造成生靈塗炭，集體退至埔里，並在目前埔里鎮公所所在地的武德殿設立指揮部。
3月16日清晨，國府軍隊進軍埔里清剿，先遣部隊行至烏牛欄時，被埋伏在邊坡的黃金島領導的小部隊襲擊，黃金島居高臨下擲出數顆手榴彈，重創國府軍隊，之後雙方展開激烈槍戰。根據黃金島口述及已故歷史學家洪敏麟曾探究當年資料，此役造成21師11死9重傷，而黃也親眼見到率領的4位學生軍奮勇戰死現場。
南投縣府2004年在烏牛欄興建一座名為「圓而不圓」紀念碑，永銘事件中台灣人奮勇抵抗精神。
籌拍此紀錄片的台中市新文化協會表示，烏牛欄之役是「27部隊 」紀錄片中，最感人的一頁，因此選在當年戰役原地放映，別具意義，希望埔里朋友能踴躍參與。看紀錄片不用門票，但需報名：04-23052115台中市新文化協會洪小姐。
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