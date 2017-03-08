民進黨婦女保障條款 背後有震驚社會事件...

2017-03-08 13:07

〔記者蘇芳禾／台北報導〕今天是3月8日國際婦女節，民進黨啟動性別主流化培訓課程，民進黨秘書長洪耀福致詞時感性透露，1996年遇害的民進黨前婦女部主任彭婉如，當時努力在黨內推動婦女參政1/4保障條款，不料在民進黨全代會當天卻失蹤遇害。

洪耀福表示，這個日子個人感觸很深，特別想起老朋友彭婉如，他也希望把這件事情跟年輕黨工分享，在1996年的時候，民進黨女性從政者不多，彭婉如就致力於推動婦女1/4保障條款，也就是每提名4人就要有1人是婦女，對黨是很大衝擊，對台灣社會女權運動也是很大挑戰。

洪耀福說，1996民進黨召開全代會，那天她遊說到很晚，卻在搭計程車時不幸遇害，後來他在高雄跟警方處理後續偵辦。彭在中央黨部跟他互動很多，她當時希望婦女部有實戰經驗，所以希望跟組織部多交流，還約好婦女1/4保障條款通過後，要找一天吃飯，聊聊未來女性公職有更多參政機會，「她的辦公室還寫著要約我吃飯，可惜這是不可能實現的夢想。」

洪耀福表示，三八婦女節，他要向過去幾十年來，對女性平權運動付出的前輩們，還有人付出自己生命，表達最深敬意、感謝。

彭婉如命案當年引發社會震撼，彭婉如曾任婦女新知基金會秘書長、主婦聯盟環境保護基金會理事、婦女救援基金會理事、晚晴婦女協會理事長，以及民進黨婦女部主任。1996年11月30日，彭婉如到高雄參加民進黨臨時全國黨員代表大會，為即將進行表決的民進黨「婦女參政4分之1保障條款」徹夜奔走，深夜搭計程車離開尖美大飯店後失蹤。1996年12月1日，彭婉如推動的「婦女參政4分之1保障條款」在民進黨臨時全國黨員代表大會上獲得通過，成功修正黨綱。

民進黨舉辦的性別平等課程，第1堂課的主題是「大年初一回娘家？！從傳統習俗看性別平等」。民進黨婦女部主任蔡宛芬說，從生活習俗作為切入點，希望大家從自己的日常習慣開始改變，慢慢影響整個社會。

至於近日討論度高的婚姻平權議題，蔡宛芬指出，未來課程也會有相關安排，不過，目前台灣的婦女地位不是真的那麼平等，先從婦女的地位開始探討，慢慢再進入比較複雜的議題。