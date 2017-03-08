公務員退撫法草案 考委憂：年金改革方案會把國家往下帶

考試院今起召開全院審查會審查《公務人員退休撫卹法》草案，由副院長李逸洋（左）主持。（記者廖振輝攝）

2017-03-08 12:57

〔記者黃邦平／台北報導〕考試院今起召開全院審查會審查《公務人員退休撫卹法》草案，仍有考試委員憂心目前規劃方案「把整個國家往下帶」，或是認為銓敘部採用的數字太極端，希望在未來幾天的審查中能有更清楚的答案。

考試委員李選說，若依照銓敘部資料，年資25年，當年「五五專案」下配合政策，現在推估約75歲上下，若照規畫的方案恐怕所得偏低；她指出，若照銓敘部提供的資料，簡任官選擇支領月退的可能由6.8萬元降到4.6萬元，領一次退的會從5.5萬元降到4萬元左右，委任人員月退會由4.4萬降到3.2萬、一次退從3.6萬到3.3萬，這些人都已年邁，對國家有極大貢獻，應該特別考量。

另一位考試委員何寄澎表示，銓敘部強調年改草案溫和漸進、能永續，但很多人擔心會「把整個國家往下帶」；他指出，銓敘部以35年年資當作所得替代率的基準點，逐年往下降，恐怕太極端，依照銓敘部的資料，退休人員服務滿25年到30年的占40%，能滿35年只有16%，以這當基準點，會讓大多數公務員退休時的所得替代率非常低，是否有斟酌的空間？

考試院排定舉辦5天全院審查會，由副院長李逸洋召集，分別在本週和下週開完，他形容這是考試院審查法案「前所未有的密集進度」，希望盡快取得共識。原本動員了400多名警力團團封鎖警戒，但場外根本沒人抗議。

今天也先邀請4個公教人員及退休人員團體代表列席表達意見；全國公務人員協會理事長李來希會後說，他重申對年金改革的立場，也質疑沒看到統計資料和精算報告，還強調憲法規定考試委員獨立職權，「我看，就秉持良心吧」。