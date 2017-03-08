華府智庫演講 馬英九：人民不會支持台獨

馬英九今日在美國華府演講。（中央社）

2017-03-08 13:15

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九訪問美國今日在華府智庫演講，回應中國國台辦主任張志軍說「台獨之路走到盡頭就是統一」，他表示，兩岸關係是特別關係，主張台獨恐會引發戰爭，台灣人民都了解，也不會支持。

綜合媒體報導，馬英九今日在華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution），以前總統觀點，分析台灣過去、現在與未來。他表示，台獨不會發生，即使有人要做，也沒人會承認，他先前就說過台獨不會成功。

對於美國總統川普「一中政策」的立場變化，馬英九表示，此關係是美、中關係的基石，若有變化將造成重大衝擊。馬英九說，只要美、中關係良好，台、美也能享有好的關係。