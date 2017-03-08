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經典賽 LIVE》中國打擊遭壓制 古巴領先6分
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嘆國防自主起步慢 馮世寬：晚了不只10年

國防部長馮世寬出席中科院活動時，慨歎我國國防自主一步一腳印，起步太晚。（記者涂鉅旻攝）

2017-03-08  12:49

〔記者涂鉅旻／桃園報導〕國防部長馮世寬今上午出席中科院「研發展示館開幕典禮」，對於我國國防自主政策，外界仍有雜音，馮世寬演說時不禁感嘆，外界對國防自主諸多質疑，他不想辯駁，但他要報告心路歷程，我國國防自主晚了不只10年，假如我國在前總統蔣經國時代退出聯合國、呼籲我國應「莊敬自強」時，就全力發展國防，今天我國成就應不只如此。

馮世寬表示，就實際層面而言，對於美國這麼多年來，賣給我國有限的武器，「我們中國人的傳統美德，還是要對美國有一種感念和感謝」。他也說，事實上，當我國提出潛艦國造政策時，面臨多少雜音，而我國向美國申請潛艦國造也已超過10年，「雜音有多大，大家知道嗎？」

馮世寬也回憶，他在美國擔任武官時，希望美國售我F-16戰機，但美方主事官員卻說，他是第12年表達想買F-16，美國官員將他的報告收到抽屜裡，說抽屜裡面已放11本。他原本擔心他卸任前，都還無法購得F-16，「但我非常幸運。」

馮世寬接著說，在此同時，我國IDF戰機研製完成，漢翔的教官吳康明將軍跟他說，IDF性能非常好，「I want to fly」。沒想到他後來到漢翔擔任董事長，他心目中想，「國防怎能不自主，還不自主？」

馮世寬也說，我國IDF戰機完成翔昇案，要執行翔展案後，相關飛彈都由中科院製造，反而美國給的飛彈介面不同不能使用，從此可見，我國已研發諸多國產武器。

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