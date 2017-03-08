被黨產會鎖定 婦聯會批：罔顧歷史顛倒功過
2017-03-08 12:42
〔記者林良昇／台北報導〕中華民國婦女聯合會今舉行國際婦女節聯合茶會，婦聯會主委辜嚴倬雲因身體不適並未出席，由婦聯會常委田林玲玲代表致詞，她強調，今天政府要推動轉型正義，不是打擊另一個政黨或是曾支持過這些政黨的團體，這是「罔顧歷史，顛倒功過」。
婦聯會今中午舉行國際婦女節聯合茶會，國民黨大頭，包含前副總統吳敦義、前副總統蕭萬長、國民黨主席參選人郝龍斌等人都出席茶會致意。
辜嚴倬雲因身體不適未出席茶會，由田林玲玲代表致詞，她致詞時表示，中華民國去年經過第3次政黨輪替，在民主道路上艱辛又往前走了一步，婦聯會樂見往民主大方向前進，但是希望走和諧康莊的大道，而不是某個政黨上來後就打擊另一個政黨。
田林玲玲說，婦聯會從前身中華民國反共抗俄聯合會開始，宗旨和目標就是要為國家社會服務、維護婦女權益、濟助弱勢、推展公益等，從未偏廢過她們的道路。
田林玲玲指出，法國革命家羅蘭夫人說過：「自由、自由，多少罪惡假汝之名而行？」今天政府要推動轉型正義，就必須控制私心，正義屬於大家，不能獨佔，如果打擊對象只是與其競爭的政黨，或者是曾經支持過這些政黨的團體，是「罔顧歷史，顛倒功過」，正義就變成不正義，「罪惡既然可以假自由之名而行，罪惡也就可以假正義之名而行」，歷史殷鑒不遠，「難道我們要重蹈覆轍嗎？」
郝龍斌在會前受訪時表示，現在黨產會用政治迫害的手段對婦聯會追殺，婦聯會不是任何政黨的附隨組織，是中華民國的附隨組織，過去做的都是社會福利，協助弱勢的活動，大家不要再汙名化婦聯會。
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