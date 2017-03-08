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前副總統李元簇辭世 民進黨表示哀悼

2017-03-08  12:34

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前副總統李元簇辭世，民進黨發言人張志豪今（8）日表示，黨秘書長洪耀福稍早代表黨主席蔡英文，向家屬表達深切的哀悼與敬意。

張志豪表示，李前副總統一生為國家、為這塊土地奉獻心力，90年代擔任副總統期間，全力輔佐前總統李登輝，貢獻卓著，其卸任後生活淡泊勤儉，真實高尚的人格令人敬佩，民進黨深為感念。

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  • 前副總統李元簇退休後定居苗栗，其夫人過世後，便一人獨居。（資料照，記者許展溢攝）

    前副總統李元簇退休後定居苗栗，其夫人過世後，便一人獨居。（資料照，記者許展溢攝）

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