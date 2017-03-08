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傳陳菊向蔡英文怒轟黨中央 綠：不是事實

2017-03-08  12:31

〔記者蘇芳禾／台北報導〕高雄市長之爭掀起民進黨內紛爭，《壹週刊》今天報導，高雄市長陳菊在一場餐敘中，當總統蔡英文的面，指「黨中央」不應該對外放話，說她在這次農漁會選舉中，為了支持子弟兵劉世芳選高雄市長，轉而力挺高雄白派的蕭漢俊，而沒有支持同陣營的李清福。對此，民進黨發言人張志豪表示，這篇報導與事實不符，這場參會主要是蔡主席邀集黨內幹部，討論近期相關的公共政策議題，以及2018（地方選舉）的期程規劃，報導內容都不是事實。

週刊報導，2月27日總統蔡英文邀請各派系要角到官邸吃飯，事後傳出選舉對策委員會召集人陳明文請辭，被蔡慰留。一向對小英相當呵護的高雄市長陳菊，當天當著小英的面，對「黨中央」說了重話，最後是同出身新系的亞東關係協會會長邱義仁出來緩打圓場。

 

週刊報導也指出，陳菊不滿「黨中央」對外放話，說她在這次農漁會選舉中，為了支持子弟兵劉世芳選高雄市長，轉而力挺高雄白派的蕭漢俊（國民黨前立法院長王金平系統），而沒有支持同陣營的李清福。

被問到秘書長洪耀福是否曾想要起身解釋被制止？張志豪重申，這場餐敘是蔡主席邀集黨內幹部討論近期相關的公共政策議題，媒體報導不是事實。

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  • 週刊報導，一向對小英相當呵護的高雄市長陳菊，當天當著小英的面，對「黨中央」說了重話。（資料照，記者王榮祥攝）

    週刊報導，一向對小英相當呵護的高雄市長陳菊，當天當著小英的面，對「黨中央」說了重話。（資料照，記者王榮祥攝）

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