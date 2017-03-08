中國禁韓「消費」太弱！ 人渣文本這樣建議中共...

2017-03-08 13:25

〔即時新聞／綜合報導〕美軍在南韓部署「薩德」飛彈防禦系統，引起中國不滿，更下令韓禁令作為懲戒。作家「人渣文本」則給予中國建議！

人渣文本表示，「南韓裝薩德，老共氣急敗壞948794狂的禁了一堆韓國的東西，不過人家是裝武器耶，結果你禁娛樂和一般消費，這樣感覺就很沒牌」。

人渣文本建議，「人家放薩德，中共就應該在東北邊境放薩克（機器人），放個3萬台，一薩對萬薩，展示泱泱大國的狠勁」。

為反制不斷試射飛彈和發展核武的北韓，美國和南韓式宣布，將在南韓境內展開用以攔截北韓彈道飛彈的「戰區高空防禦系統，（簡稱薩德）」部署工作，最快1至2個月就能完工，4月便可正式服役。然而，對南韓部署薩德強烈不滿的中國，隨即強調將採取必要措施維護自身安全利益，並揚言「一切後果，由美韓承擔」。