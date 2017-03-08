一中承諾書爭議 教育部：超過3成學校簽署

教育部政次姚立德。（記者楊綿傑攝）

2017-03-08 11:58

〔記者楊綿傑／台北報導〕一中承諾書爭議持續，之前擔任台北科技大學校長，現為教育部政務次長姚立德在立院備詢時表示，簽署學校比例超過三成，清查結果下午就會出爐，不過台北科技大學並未簽署。

勞動部及教育部今受邀至立院衛環委員會進行專案報告並備詢，立委李彥秀詢問目前有多少校簽署承諾書，是否全面清查，且教育部指責大學簽署承諾書可能違反兩岸人民關係條例，造成校園不同立場人馬對立，台北科技大學又是否有簽署？

姚立德表示，相關清查要到今天下午，但根據了解比例高，應該至少超過三成，至於台北科技大學則未簽署。不過，姚也說，教育部將訂出參考規範，讓學校能在學術自由與對等互惠的原則下進行兩岸交流。