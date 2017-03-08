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藍委批僑委會課程「政治洗腦」 僑委會：了解中

2017-03-08  11:57

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨立委江啟臣今爆料指出，有僑商青年去年8月應僑委會邀請回台上課，課程內容卻「一直講國民黨多壞」，批評僑委會「政治洗腦」。僑委會委員長吳新興表示不了解此情形，會再詳細調查。惟據了解，僑胞所指之課程「海外專業青年研習會」是針對社會科學領域，盼強化僑青身分認同而設計的活動。

江啟臣質詢時指出，僑委會時常邀請台灣海外商會菁英僑胞回台交流，瞭解我國經濟建設、和業界媒合等，但他接獲台商爆料指出，明明是參加商會的菁英課程，卻要聽台灣通過不當黨產條例、國民黨政治謀殺和二二八事件等內容，「一直講國民黨多壞、無關專業」。江啟臣強調不管任何黨派執政，如果是招商，就應專注於主軸，並且發揮最大利益，「怎麼變成政治洗腦？」直批僑委會是製造政治對立。

吳新興坦言，他並不了解江啟臣所提的情形，會再徹底調查。江啟臣表示，僑委會在報告中也提到團結和諧，僑界都認同中華民國、認同台灣，但僑委會應尊重個人政治選擇，並優先爭取僑界支持我國經濟建設，吳新興也附和江啟臣看法。江啟臣同時強調，和他爆料的「都是深綠僑胞」，連他們都看不下去，盼僑委會檢討。

據了解，僑胞所提出的活動是僑委會每年舉辦的「海外專業青年研習會」，其中遭爆料的課程是在去年8、9月期間舉辦的「2016年北美地區海外專業青年研習會」。惟根據該研習會實施計畫，其活動宗旨中包含「增進學員對國內政、經、文化進一步瞭解，強化其身分認同，成為海外友我積極力量」，活動目標成為則為40歲以下，投入社會科學領域的僑界青年，僑委會盼藉由此活動，說明我國目前政經發展現況及參與國際組織情形。

另僑委會僑商處也曾在去年11月，針對經貿人才辦理「2016年僑務委員會海外僑商青年參訪團」。

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  • 國民黨立委江啟臣指出，僑胞爆料僑委會課程談不當黨產處置條例，批評不夠專業。（江啟臣辦公室提供）

    國民黨立委江啟臣指出，僑胞爆料僑委會課程談不當黨產處置條例，批評不夠專業。（江啟臣辦公室提供）

  • 國民黨立委江啟臣指出，僑胞爆料僑委會課程批評國民黨。（江啟臣辦公室提供）

    國民黨立委江啟臣指出，僑胞爆料僑委會課程批評國民黨。（江啟臣辦公室提供）

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