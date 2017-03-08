親民黨轟偽藥氾濫 食藥署：冠脂妥案主嫌已落網
2017-03-08 11:57
〔記者鄭鴻達／台北報導〕降血脂藥「冠脂妥」爆發偽藥風波，「三高」患者人心惶惶。立法院親民黨團痛批，台灣偽藥氾濫嚴重，國人洗腎患者也激增。衛生福利部食品藥物管理署副署長吳秀英透露，原廠願全面下架、換藥，而該案主嫌也已落網，但細節仍須偵查不公開。
親民黨團總召李鴻鈞表示，台灣偽藥氾濫已久，本次冠脂妥真、假藥的包裝難辨，且從包裝到藥品組合，都是有規模系統的，絕非一般偽藥工廠所為，而台灣人每年洗腎人口高達8萬人、耗費健保近500億元，但在針對偽藥檢查違規比例部分，仍有努力空間。
李鴻鈞表示，降血壓藥、降血脂藥等七大類民眾常用健保藥，都應納入監測計畫，為遏止不法，應修《藥事法》，對製造輸入偽、禁藥者，刑度提高為5年以上有期徒刑，得併科罰金1億元以下；故意販賣、供應、調劑運送偽、禁藥者，則提升為3年以上、10年以下有期徒刑，得併科罰金5000萬元以下。
吳秀英指出，在事發後與檢調合作偵查，並與原廠台灣阿斯特捷利康公司達成共識，將不論真偽、批號，下架、回收所有冠脂妥，進行換藥，近年查緝不合格藥品比例，也從20％降到2％，對於非法藥品部分，也在前年開始分階段實施藥品流向及品質管理措施。
吳秀英透露，冠脂妥偽藥一案已逮獲嫌犯，但檢方仍在偵辦中，因偵查不公開不便透露細節，對於《藥事法》修正，去年對製造、輸入偽禁藥者，刑度已提高到10年以下有期徒刑、1億元以下罰金，販賣調劑者，則調整為7年以下有期徒刑、5000萬元以下罰金。
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