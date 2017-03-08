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奶粉齊漲查無違法？ 立委批公平會官僚

19款嬰幼兒奶粉三月起調漲，每罐調漲20至50元，讓家有小朋友的家長大呼吃不消。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-03-08  11:43

〔記者廖千瑩／台北報導〕19款嬰幼兒奶粉三月起調漲，每罐調漲20至50元，讓家有小朋友的家長大呼吃不消，朝野立委今天在立院輪番上陣狂轟公平會查察不力，時代力量立委徐永明忍不住痛罵公平會官僚。

今天是婦女節，但奶粉近來漲價，不少媽媽哀嘆育兒成本飆升，今天公平會主委黃美瑛到立法院進行業務報告，朝野立委質詢焦點多在奶粉漲價議題上，民進黨立委高志鵬、蕭美琴、黃偉哲等人，統統都提到國際乳品原物料下跌、台幣升值，奶粉卻漲價，要求公平會應該硬起來查。

徐永明則當場詢問公平會如何查奶粉聯合漲價？是否進一步了解業者的經銷方式，是進口商代理商還是子公司？如果只是業者在台灣設的子公司，他報的資料難道就信了嗎？公平會不應只是調海關進口資料來查案。

黃美瑛說，已經立案查奶粉漲價，也會去問業者漲價原因，業者必須具體說明為何進口成本各項因素都下跌、但奶粉還是漲價。

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  • 今天公平會主委黃美瑛到立法院進行業務報告。（記者廖千瑩攝）

    今天公平會主委黃美瑛到立法院進行業務報告。（記者廖千瑩攝）

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