談「一中承諾書」 中生：別用我老家的方式對待我
2017-03-08 12:11
〔即時新聞／綜合報導〕國內多所大專院校為讓中生入校就讀，紛紛簽署承諾不讓學生在課堂上接收到政治訊息的「一中承諾書」，消息傳出後引發各界批評。有曾經來台就讀的中生對此表達想法，寫到：「民主的台灣，請不要用我老家的方式對待我」
曾來台就讀的中國研修生投書港媒《端傳媒》，他認為，作為中國研修學生，「想如何選課、參加什麼活動是個人的自由，台灣院校不應配合大陸的要求進行所謂承諾或審查。」但他也提到，其實用不著校方干預，中生多數會進行自我審查，且選修的課程若不被中國校方認可，也可能無法互換學分。
他還指出，台灣院校對中方「承諾」、「配合」，排除特定的課程，顯然違背台灣社會的民主常識，質疑「難道學術自由與民主也是一種特權，不同的學生群體需要區別對待？大陸研修生若按「承諾書」辦事，將有淪為大學校園內「二等公民」之嫌。」
內容中寫到，台灣所發出的承諾書，對即將前往台灣就讀的中生來說，會產生何種心理影響「不難想像」。直言「部分對台灣民主懷有想象和期待的研修生，也難免感到失望。」還提到他曾就校方收取水電費的方式感到不滿，進而在臉書群組發文抗議，同時呼籲重視中生收費不合理的問題，最後卻被校方已「有聚眾傾向」回應，反讓他遭受不少質疑，最後問題也不了了之，強調在當時，雖不知有一中承諾書，「卻已經感覺到台灣的大學對待大陸短期研修生的態度，並非想像中民主。」
該生在最後寫到，來到台灣就讀的中生應和其他台灣學生一樣，享有普世價值的權利，強調台灣的大學應堅持學術自由的價值觀，不應該向中國妥協。「民主的台灣，請不要用我老家的方式對待我，雖然我只來台灣停留一百天，但我也有權利在這片土地上和任何人一樣呼吸自由的空氣。」
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