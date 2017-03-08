高師大生裝置藝術蔣銅像 控警入校違大學自治

2017-03-08 11:36

〔記者洪定宏／高雄報導〕高師大和平校區的蔣介石銅像日前被噴字，有學生以3月6日才是228事件高雄屠殺的開端為由，於昨天對蔣介石銅像進行裝置藝術，並指控警方未經同意擅入校園蒐證，且揚言對學生提告，已違反大學自治法。

高市苓雅分局凱旋派出所駁斥學生指控，聲稱是接獲校方2度報案後進入校園，依法盤查學生身分，並明確告知雙方權益。高師大方面則尚未回應。

學生對校長吳連賞發出信函指出，228事件對高雄來說，3月6日才是大屠殺的開端，高雄遭殘害近1000人，更引發後續的白色恐怖。

因此，學生在蔣介石銅像張貼受難者姓名，並用紅色的蠟，將小人塑像黏貼在地面，盼能呈現蔣介石的功過。

不料，警方竟進入校園對學生的裝置藝術展開蒐證、不斷揚言要對學生提起告訴。學生指控警方未經校方同意、已違反大學自治法；但警方駁斥指控，強調是接獲校方報案才進入校園。