高師大生裝置藝術蔣銅像 控警入校違大學自治
2017-03-08 11:36
〔記者洪定宏／高雄報導〕高師大和平校區的蔣介石銅像日前被噴字，有學生以3月6日才是228事件高雄屠殺的開端為由，於昨天對蔣介石銅像進行裝置藝術，並指控警方未經同意擅入校園蒐證，且揚言對學生提告，已違反大學自治法。
高市苓雅分局凱旋派出所駁斥學生指控，聲稱是接獲校方2度報案後進入校園，依法盤查學生身分，並明確告知雙方權益。高師大方面則尚未回應。
學生對校長吳連賞發出信函指出，228事件對高雄來說，3月6日才是大屠殺的開端，高雄遭殘害近1000人，更引發後續的白色恐怖。
因此，學生在蔣介石銅像張貼受難者姓名，並用紅色的蠟，將小人塑像黏貼在地面，盼能呈現蔣介石的功過。
不料，警方竟進入校園對學生的裝置藝術展開蒐證、不斷揚言要對學生提起告訴。學生指控警方未經校方同意、已違反大學自治法；但警方駁斥指控，強調是接獲校方報案才進入校園。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 娶月入20萬女董座 30K清潔工休妻被駁回
- 和Jolin分手4個月 錦榮被拍到和「她」夜會
- 許俊偉上牙醫系 苑裡高中首位
- 台股青紅燈》減資爽到誰？
- 自然組轉攻法律 台東5生摘繁星
- 「外資圈第一美女」邱慧平 超高年薪曝光
- 新光金內戰開打 傳公主吳欣盈副總職位險被拔除…
- LG物聯網家電夯機器人亞洲首度亮相─Windows 10智慧冰箱可聲控 頂級OLED電視像幅畫
- SBL季後賽》璞園氣走勇士 晉級四強戰達欣
- 經典賽》荷蘭怪物游擊光速雙殺 網友：超越MLB等級（影音）
- 江蕙捲入婚外情風波 L女稱當初協調的大老是他！
- 累積40年 梨山垃圾瀑布開始清運
- 力挺台灣 前進東京
- 拒當少女裝可愛 蘇有朋讚趙薇「雌雄同體」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Five protesters disrupt pension reform hearing
- 美國驚傳火車撞巴士 造成至少4死35傷
- AV迷哭哭！傳日政府禁AV男優「真槍實彈」拍片
- 白宮貿委會主席納瓦洛︰中國非良善友邦
- 晟德布局併購 擴大營運規模
- 醫病》睡眠呼吸會中止！「顎骨前置手術」解決障礙
- 危機感加深 議員多盼維持現狀
- 24小時內大轉彎 張宏嘉辭三陽董座
- 這兩位巨星讓田馥甄哭慘 巴黎看秀巧遇了
- 24日起 桃市13區皆有稅務據點
- 薩德防禦系統 Ｑ＆Ａ
- 55小時MV破百萬點擊 黃明志沒挨罵喊怪
- 3/8重要財經新聞一覽
- 經典賽》美球探最有興趣的10大球員 6名是亞洲人
- 中纖王家砸4.7億 買進鈞藏4戶豪宅
- 巴黎時裝週 香奈兒上太空
- 醫病》「每週7次自己來，不夠硬」 18歲兒被母帶著看醫生
- 轉乘費時 木柵民怨交通不便
- 男到宮廟求神解厄 不斷嘔吐送醫不治
- 民安3號演習 模擬三井OUTLET震創
- 今晨北部低溫12度 雨恐下到週六
- 只准自己露奶！艾瑪華森昔日批碧昂絲 挨轟兩套標準
- 經典賽》荷蘭派中職前洋投對台灣 陳金鋒打最好
- 《自由廣場》治史起造台灣國 懷念張炎憲
- 瞞過緝毒犬... 瞞不過警探 上億安毒查扣
- 查槍擊案 破製毒工廠燒毒煙害命
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：高師大生裝置藝術蔣銅像 控警入校違大學自治
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分