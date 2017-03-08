國民黨：雖有女性總統，但台灣婦女很憂愁

國民黨立院團為婦女同胞請命，也祝大家婦女節快樂。（記者林正堃攝）

2017-03-08 11:39

〔記者施曉光／台北報導〕今天是三八婦女節，國民黨婦女部找來中配與外配質疑蔡英文總統雖為女性，但婦女卻很憂愁，「一例一休」實施後，很多職場婦女的生活水準與薪資大幅降低，中配更指控遭受歧視待遇，要求與其他外配一樣的絕對平等，取得身分證年限應從現行的6年縮短為4年。

國民黨婦女部主任陳儀君表示，這是蔡英文總統的第一個婦女節，但台灣女性卻很憂鬱，根據調查，有3成5的女性感到薪水減少且無助友善職場，很多擔任服務生、櫃姐的職場婦女在「一例一休」實施後，生活水準與薪資大幅降低，有6成2的婚育婦女反對「一例一休」，7成女性認為這個政策無助友善環境，3成5的女性工作者感到薪水減少，而且最近美國人權報告指出，在台中配、外配備受歧視，其中又以中配最受歧視。

她質疑，現在的林全內閣女性只佔14％，相較前總統陳水扁時代的21.4％，馬英九時代的20.8％，蔡英文雖為第一位女性總統，卻只在意自己的第一，根本沒有把女性權益放在心中。

擔任國民黨新住民工作委員會委員的中配牛春茹指出，中配在台灣被歧視得很嚴重，扁政府時代他們申請歸化必須每半年出境一次，既不人道又違反人權，而且要檢附500萬元財力證明，當時的陸委會主委蔡英文甚至還主張中配取得身分證由應由原本的8年期限，延長到11年，直到馬政府時代才由8年縮短為6年，但相較其他外籍配偶只需要4年，我們要求不被區別化、標籤化，修法從6年縮短為4年，但過程中一直遭受民進黨的阻撓。

她還說，蔡英文上任後馬上就做了一件讓中配非常「有感」的事，就是不但中配取得身分證年限不修法外，還要在歸化國籍時增加一項「國民義務基本常識」考試，雖然美其名比照其他外配，但他們要求的絕對平等，取得身分證年限由6年縮短為4年，蔡英文卻避而不談。

牛春茹還說，中配在職場上被歧視也是事實，因為她們的身分證字號與一般人不一樣，而且由於口音的關係，往往在謀職時被淘汰。