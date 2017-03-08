李元簇辭世 蔡總統向家屬表哀思

2017-03-08 11:32

〔記者鍾麗華／台北報導〕前副總統李元簇，卸任後隱居苗栗頭份，因罹患腎臟病須長期洗腎，今天凌晨4時15分在家中安詳過世，享壽94歲。李元簇曾任第8任副總統，歷任總統府秘書長、法務部長、教育部長等重要職務。民國85年卸任後就搬遷至苗栗縣頭份市定居，平日深居簡出，不問政事。

總統府表示，針對前副總統李元簇先生於今天（8日）上午辭世，蔡總統在稍早得知後感到相當不捨，除了向李副總統家人致上她的哀思並請他們珍重節哀外，總統也指示府內相關單位全力協助家屬辦理後續治喪事宜。李前副總統出身司法界，歷任教育部長、法務部長，從政經歷豐富，90年代擔任副總統期間，全力輔佐當時的李登輝前總統，對國家貢獻卓著。