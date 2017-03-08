前副總統李元簇辭世 行政院表哀悼

2017-03-08 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統李元簇今天清晨4時辭世，享耆壽94歲，行政院對此表達哀悼之意。

行政院發言人徐國勇在臉書表示：「對前副總統李元簇之辭世，行政院至表哀悼不捨」，並請家屬節哀順變；李元簇在1990年3月21日經國民大會選舉為副總統，同年5月20日就任，是迄今最後一位外省籍、以及經由國民大會選舉產生的副總統，在1996年5月20日卸任、退休。

李元簇退休後，選擇遠離政壇、定居苗栗縣頭份鎮，過著品茗、賞花的恬淡鄉間生活。