一例一休影響工程？ 工程會：工期、成本有調整
2017-03-08 11:14
〔記者鄭鴻達／台北報導〕日前有民進黨立委向總統蔡英文反映一例一休影響公共工程的成本、工期。民進黨立委鄭寶清、鄭運鵬、葉宜津、陳素月等質詢表達關切。行政院公共工程委員會主委吳宏謀表示，將針對延長工期、增加經費等，研擬處理原則，讓各機關有所依循。
立委施義芳日前在蔡英文邀請黨內不分區立委的餐敘中，反映工程界受「一例一休」影響，讓有些正在興建的公共工程，因當時投標環境與新法實施後有所不同，也造成工期、營造成本有所差異。
吳宏謀今受立法院交通委員會邀請列席報告業務概況及備詢，於業務報告中指出勞動法令屬「政府行為」，機關辦理採購，如已採用工程會訂定的契約範本，訂約廠商因《勞基法》修正、施行後，影響履約期限或成本者，可循契約變更程序，與機關協議辦理。
多名立委詢及相關議題，吳宏謀表示，在《勞基法》修正後就與各界討論，針對一例一休對營建工程產業的影響，主要是在採購契約日曆天部分，就對工期作討論後，決定在2016年12月23日後剩餘工期日數，每14日展延1日，每個月最多給2天，這方面不必修法。
吳宏謀接著表示，增加成本部分，因個案中同中存異，希望採購機關與廠商要核實去計算，因每個採購契約有不同樣態，討論過程都有產業公會參與討論。
葉宜津質疑，修法讓勞工休息延長，廠商就價格、工期調整部分，不應兩項都要。吳宏謀表示，對工期、成本等都有擬定處理原則機制，並通函各機關，只要在2016年12月23日以前投標者，就屬於此考量範疇，若在此後投標者則無，但會提醒規定會產生爭議的工期。
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