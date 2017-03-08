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林聰賢遭檢舉圖利財團 宜檢稱調查中

林聰賢被檢舉在宜蘭縣長任內，涉嫌圖利財團，有貪污之嫌，宜蘭地檢署今證實此事，表示此案調查中。（資料照，記者吳欣恬攝）

2017-03-08  11:37

〔即時新聞／綜合報導〕農委會主委林聰賢被周刊爆出在宜蘭縣長任內，涉嫌圖利財團，被檢舉有貪污之嫌，宜蘭地檢署今證實此事，表示此案調查中。

綜合媒體報導，針對林聰賢被檢舉一事，宜蘭地檢署今天證實確有此案，此案是在上個月接獲檢舉案並受理，全案已著手調查中，至於調查進度與內容，檢方表示無法透露。

今日出刊的《鏡週刊》指出，檢調接獲檢舉，林聰賢在宜蘭縣長任內嚴拆假農舍時，疑獨厚宜蘭五結鄉「綠舞園區開發案」，即使開發案不符合《促進民間參與公共建設法》開發面積須達10公頃以上之規定，還是發放建照。而在放行後，開發商龜山島公司易主，由四維航運接手，讓資金有困難的龜山島公司全身而退還獲利3億元，四維航運則取得開發主導權，因此林聰賢被控圖利財團3億元。

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