「沒聲音的副總統」李元簇 晚年獨身隱居、遠離政壇

前副總統李元簇（中）卸任後生活淡泊，寄情於撫育茶花、欣賞茶花，而且每年都會參觀台北市茶花展。（資料照，記者陳璟民攝）

2017-03-08 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統李元簇今天凌晨4時辭世，享耆壽94歲。回顧李元簇晚年生活，選擇遠離政壇、不問政治，更隱居苗栗縣頭份鎮超過20年。

李元簇在1990年3月21日經國民大會選舉為副總統，同年5月20日就任，是迄今最後一位外省籍、以及經由國民大會選舉產生的副總統，在1996年5月20日卸任、退休。

李元簇退休後，選擇遠離政壇、定居苗栗縣頭份鎮，過著品茗、賞花的恬淡鄉間生活，他育有2子，分別住在國外，在夫人徐曼雲去世後，便是獨居生活。

李元簇隱居頭份後，雖然不問政治，仍有許多政治人物前往問候、請益，包括總統馬英九、前總統陳水扁與親民黨主席宋楚瑜等，只要到苗栗，都不忘親訪或透過電話問候、請益。

李元簇曾任法官、政治大學校長、中華民國教育部部長、法務部部長、總統府秘書長，在李登輝執政時，擔任副總統，還曾被李登輝稱讚「好的副總統就是沒有聲音的副總統」。