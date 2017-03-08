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韓國瑜支持者踢館 郝龍斌：我選上會給他舞台

郝龍斌在臉書上曬自己領先的民調資料。（圖擷取自郝龍斌臉書頁）

2017-03-08  12:27

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席參選人郝龍斌近日在臉書上曬出自己民調領先的資料，貼文底下留言讚數最多的卻是韓國瑜的支持者，郝龍斌則回應「我當選會給他舞台」。

郝龍斌日前PO出TVBS所做的民調，各項數據都由他領先。郝龍斌表示：「我最在意的不只是支持度，更在乎黨員願意相信我能幫助國民黨的改革、相信我能帶領國民黨監督民進黨政府。」不過，貼文底下許多留言之中，按讚數最多的卻是韓國瑜的支持者的留言：「 我雖然欣賞您，但是，韓國瑜的霸氣才是現在年輕一代想要的。國民黨需要的是敢衝敢拼的戰將。加油喔！」

這則留言底下引來更多韓國瑜的支持者以「韓國瑜+1」力挺，郝龍斌也對此回應：「所有好的人才，如果我當選，都會給他最充份的舞台。」

貼文底下讚數最多的留言卻是力挺韓國瑜的支持者，許多網友也以「+1」回應。郝龍斌回應：「我當選會給他充分的舞台」。（圖擷取自郝龍斌臉書頁）

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相關關鍵字： 國民黨主席選舉 郝龍斌 韓國瑜
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