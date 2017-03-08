怕抗議 考試院空前層層封鎖

考試院年金改革法案全院審查會，李來希出席表達意見，警方大陣仗部署，防止抗議失序狀況。（記者廖振輝攝）

2017-03-08 10:54

〔記者黃邦平／台北報導〕考試院今天起召開全院審查會審查《公務人員退休撫卹法》草案，卻擔心會有抗議人士鬧場，院區全面警戒、周圍架設拒馬、車輛禁止進出，還動員468名警力帶著盾牌層層護衛，有員工說「來這上班快30年都沒見過這種陣仗」；不過上午除了細雨不斷，沒見到抗議人士的影子。

昨天考試院召開公務人員年金改革案公聽會遇上六名自稱退伍軍人鬧場，草草中斷，公務人員協會理事長李來希揚言今天不排除要包圍考試院。今早考試院仍邀請了李來希等4個公務人員相關團體代表列席發表意見，李來希看到門外大批警力戒備，笑說「主管機關壞事做多了，太緊張，浪費人民血汗錢與警力」。

他說，他尊重考試院是憲政獨立運作、考試委員依法獨立行使職權，因此出席說明訴求與意見，沒有動員抗議。

考試院審查銓敘部提出的《公務人員退休撫卹法》，由副院長李逸洋召集全院審查會，今天起預計召開5場閉門會議，結論將送院會通過後，再送立法院審議。

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